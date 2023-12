Naska per la prima volta al Forum di Milano

Leggi su funweek

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sul palco della sua seconda data al Fabrique (29 e 30 novembre 2023, entrambe sold out),ha annunciato un nuovo evento: sabato 7 dicembre 2024 canterà per laal Mediolanumdi, una data data prodotta da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da lunedì 4 dicembre alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 9 dicembre alle ore 10:00. LEGGI ANCHE:: «’La mia stanza’, lo specchio di me stesso» Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo,– al secolo Diego Caterbetti – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista di un nuovo movimento punk ...