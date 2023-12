Napoli | paziente stacca a morsi dito di un infermiere e sferra cazzotto a una donna

Altre News in Rete:

Aids, da Rock Hudson a Lady D: i protagonisti di 35 anni di lotta allo stigma

Quel giorno il Mattino diaveva scritto che l'Hiv si poteva contrarre anche con un bacio. ... decise (di comune accordo) di baciare la suasieropositiva Rosaria Iardino, alla fiera ...

Paziente stacca un dito a un infermiere con un morso, caos nell ... Fanpage.it

Tumori, sperimentazione vaccino mRNA: l'istituto Pascale di Napoli primo per arruolamento pazienti ilmattino.it

Il ministro Piantedosi sul presepe di Napoli con la statuina del maestro presepiale Di Virgilio

In occasione della visita in prefettura di Napoli, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, per la consegna della medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria ai genitori ...

Paziente stacca un dito a un infermiere con un morso, caos nell’Ospedale del Mare

Un paziente 30enne ha aggredito due infermieri nell’ospedale del Mare di Ponticelli nel reparto di Psichiatria; la denuncia di “Nessuno ...