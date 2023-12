Napoli-Inter | un titolare in dubbio per Mazzarri! Osimhen dal 1? – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è in programma domenica alle 20:45. Mazzarri, dopo la sconfitta contro il Real Madrid, recupera Juan Jesus.dal 1?, ma unin: le ultime da SportMediaset SCELTE –andrà in scena domenica sera al ‘Maradona’. Un match importantissimo per gli equilibri in vetta alla classifica. Mazzarri, secondo quanto riportato da SportMediaset, per il big-match ritrova Juan Jesus che agirà adattato sulla corsia di sinistra. A centrocampoZielinski, uscito acciaccato dal match contro il Real Madrid. In attacco rieccodal 1?: con lui, a completare il tridente, Kvaratskhelia e Politano. Di seguito la probabile formazione(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan ...