Napoli-Inter | quote e ultime sul big match di Serie A

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiè la gara clou della 14esima giornata diA. I partenopei, quarti in classifica, ospitano al “Maradona” la capolista. Gli azzurri guidati dal nuovo tecnico Mazzarri sono staccati di 8 punti dalla vetta. Una vittoria di Osimhen e compagni potrebbe riaprire il discorso scudetto ma i ragazzi di Inzaghi arrivano alin buona forma. Ci aspettiamo una gara vibrante e dal risultato non affatto scontato. Gli azzurri in settimana hanno perso in Champions per 4-2 a Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti. Il discorso qualificazione agli ottavi però è ancora aperto, sarà infatti sufficiente un pareggio in casa con il Braga, il prossimo 12 dicembre, per approdare agli ottavi. Il nuovo tecnico Walter Mazzarri ha esordito positivamente in campionato, vincendo a Bergamo, prima di ...