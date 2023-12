Napoli-Inter | possibile forfait per Bastoni | lo staff non vuole rischiare una ricaduta Gazzetta

(Di venerdì 1 dicembre 2023)per, lononunaDomenica sera ilha l’opportunità di accorciare in classifica e portarsi a -7 dall’. La sfida del Maradona proprio contro i nerazzurri sarà un altro test per Mazzarri che ritrova Osimhen dal primo minuto. Sul fronte, Inzaghi può contare sui titolarissimi dopo il massiccio turnover di Champions. All’però mancheranno alcuni difensori importanti. Oltre a Pavard, quasi sicuramente sarà assente anche. A scriverlo è ladello Sport: “L’obiettivo di Alessandroè verosimilmente ...

Altre News in Rete:

Tg Sport - 1/12/2023

ROMA - In questa edizione: - Atalanta e Roma pari differenti, passo avanti Fiorentina - Il Maradona si scalda per, Osimhen contro Lautaro - Nadal pronto a tornare, l'Australian Open lo aspetta - Olimpia Milano e Virtus Bologna cadono in Eurolega - Due fratelli in gara alla Coppa degli Assi mrv ...

Inter presente e futuro di Meret: il portiere del Napoli offerto a parametro zero Virgilio Sport

Giordano: “Napoli più forte dell’Inter. Mi lascia molto perplesso la scelta di…” fcinter1908

Garics su Zanoli: "Deve giocare con l'Inter, è il futuro del Napoli"

L'ex difensore del Napoli, Gyorgy Garics, ha analizzato il momento della compagine azzurra nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss.

Braglia a TMW Radio: "Milan, non è solo colpa di Pioli. Maldini Non so se era il momento giusto"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan e non solo a TMW Radio, durante Maracanà. Napoli-Inter il big match del weekend. E come vede Meret, messo in discussione dopo Madrid "Se l'Inter è ...