Napoli-Inter | nerazzurri a quota 2 43 A 2 85 il secondo successo per Mazzarri

Facile dire 'regalami lo stadio', The Athletic spiega (a De Laurentiis) quanto costa rifarlo e perché

Scrivono della Premier ma ovviamente il calcio, anche quello del, ha una dimensione globale. ... anche se per gli standard italiani (vedi l'eventuale nuovo stadio di Milan e) le ...

Probabili formazioni Serie A: Monza-Juventus, Lazio-Cagliari, Milan-Frosinone, Sassuolo-Roma, Napoli-Inter

La Serie A torna in campo per la quattordicesima giornata. In palio punti pesanti, con gli allenatori che devono ancora risolvere alcuni dubbi di formazione. Ecco le probabili formazioni.

Napoli-Inter, Osimhen contro Lautaro Martinez: garanzia di gol e spettacolo

Una sfida nella sfida. Dici Napoli-Inter e pensi subito allo scontro tra i titani del gol della serie A. Da una parte Victor Osimhen e dall'altra Lautaro Martinez. Da un lato l'ex re dei bomber del ...