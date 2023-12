Napoli-Inter | le quote dei bookmakers

Leggi su today

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un big match da non perdere, quello in programma domenica 3 dicembre alle 20.45 allo stadio Maradona. Il, adesso guidato in panchina da Walter Mazzarri dopo l'esonero di Rudi Garcia, ospiterà l'di Simone Inzaghi, capolista del torneo. Una sfida importante per entrambe le squadre...