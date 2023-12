Napoli-Inter | Inzaghi ne cambia 8! La probabile formazione – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è in programma domenica sera alle 20:45., dopo il robusto turnover col Benfica, ritrova i titolari: lasecondo SportMediaset TITOLARI – Dopo l’incredibile 3-3 sul campo del Benfica, l’è pronta a rituffarsi in campionato: domenica, al Maradona, la squadra disfiderà il. Il tecnico, secondo quanto riferito da SportMediaset, dopo il robusto turnover in Champions League è pronto a riaffidarsi ai titolari: previsti ben 8 cambi dirispetto all’undici sceso in campo a Lisbona. In porta torna Sommer, in difesa Darmian, de Vrij ed Acerbi. Sulle corsie titolari Dumfries e Dimarco. A centrocampo si rivede Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. Attacco ...