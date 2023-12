Napoli-Inter è anche…

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Come riportato dal sito di Sport Mediaset,è anche la sfida tra i due attaccanti più forti della Serie A. Una ventina di minuti, recupero compreso, per Lautaro a Lisbona, un tempoo per Osimhen a Madrid. L’argentino per rifiatare, il nigeriano per ritrovare con gradualità la migliore condizione atletica dopo l’infortunio.di domenica sera è anche la loro sfida, il confronto tra i due attaccanti più forti della Serie A: il Toro più riposato dopo i viaggicontinentali per gli impegni dell’Albiceleste e la doppia trasferta di Torino e in Portogallo, Victor decisamente più rodato dopo il rientro con l’Atalanta e il secondo tempo del Bernabeu. I numeri, al momento, propendono dalla parte del nerazzurro, in campionato 13 gol e due assist contro i 6 gol ...