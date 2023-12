Napoli | De Laurentiis | “Mi piace ma non lo pago 11 milioni”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il presidente del, Aurelio De, si è sempre contraddistinto per la propria capacità di trovare giovani talenti da ingaggiare e far crescere all’ombra del Vesuvio. C’è stata, però, una volta in cui, pur essendo stato vicinissimo ad uno dei bomber della Serie A, non è riuscito a concludere l’affare. Il giocatore in questione L'articolo