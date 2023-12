(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'sta perre al Maradona forte del miglior attacco d'Italia, con 30 gol segnati in campionato e otto in Champions League. E' questo il macigno che ildeve riuscire a fermare ...

Altre News in Rete:

Napoli: arriva l'Inter, Mazzarri lavora sulla difesa

L'Inter sta per arrivare al Maradona forte del miglior attacco d'Italia, con 30 gol segnati in campionato e otto in Champions League. E' questo il macigno che ildeve riuscire a fermare domenica sera, il nuovo esordio in casa di Walter Mazzarri che sente l'attesa della città dopo due gare esterne, incoraggianti sul piano del gioco ma non ancora segno di ...

Napoli: arriva l'Inter, Mazzarri lavora sulla difesa Agenzia ANSA

Nel centro storico di Napoli arriva il primo condom bar: preservativi ... Fanpage.it

Del Genio su Natan: "Critiche esagerate! Vogliono far vedere che ne capiscono, ma cos'ha sbagliato"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica ...

I numeri non mentono

Considerando solamente le rispettive prestazioni da quando vestono le maglie di Napoli e Inter, i due attaccanti sono appaiati ... Da quando è all'Inter l'argentino non arriva alla doppia cifra di ...