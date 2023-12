(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dopo un anno lontano dai campi per infortunio, Rafaha annunciato il suo ritorno con questodiffuso sui suoi profili social: il maiorchino ci sarà al viaa nuova stagione, a partire ...

Altre News in Rete:

Nadal torna a Brisbane: il VIDEO dell'annuncio

Dopo un anno lontano dai campi per infortunio, Rafaha annunciato il suo ritorno con questo video diffuso sui suoi profili social: il maiorchino ci sarà al via della nuova stagione, a partire dall'Atp 250 di ...

Tennis, Nadal torna nel 2024 all'Atp Brisbane: il messaggio sui social Sky Sport

Finalmente Nadal: Rafa pronto al rientro dopo un anno. Obiettivo Australian Open La Gazzetta dello Sport

Dopo un anno di stop Rafa Nadal torna in campo: il video dell'annuncio

Rafa Nadal ha annunciato che il suo ritorno in campo avverrà all'Atp250 di Brisbane in programma dal 31 dicembre al 7 gennaio. Dopo l'annuncia di metà novembre in cui il maiorchino aveva infine… Leggi ...

Rafael Nadal annuncia il ritorno! Comunicato il torneo del rientro, con Roland Garros e Olimpiadi nel mirino

Roma, 1 dic. Rafa Nadal torna in campo dopo un anno di stop e i dubbi sul prosieguo della sua carriera. Il tennista maiorchino, 37 anni compiuti a giugno scorso, prenderà parte al… Leggi ...