Altre News in Rete:

Nadal annuncia il ritorno in campo 'Ci vediamo a Brisbane'

... passando per la lunga riabilitazione,: "Penso che non merito di chiudere così, credo di aver lavorato sodo per tutta la mia carriera per cui non finirà tutto con quella conferenza ...

Tennis, Nadal annuncia il ritorno nel 2024: "Ci vediamo a Brisbane" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nadal annuncia il suo rientro in campo con un video emozionante: quando tornerà a giocare Fanpage.it

Tennis, Nadal torna nel 2024 all'Atp Brisbane: il messaggio sui social

Rafa Nadal torna in campo. Dopo un anno di stop e i dubbi sul prosieguo della carriera, c'è la data del rientro del maiorchino, che prenderà parte al torneo ATP 250 di Brisbane, al via il 31 dicembre ...

Nadal torna in campo dopo un anno di stop: “Ci vediamo a Brisbane”

Il campione spagnolo annuncia sui social il rientro dopo la lunga sosta per infortunio: giocherà la prima settimana di gennaio, con vista sugli Australian Open ...