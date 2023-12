Altre News in Rete:

Uccisione di mufloni al Giglio, "strage insensata"

Gli animalisti scrivono alla Regione Toscana sul contenimento degli animali sull'. Brambilla: 'Un massacro che va contro tutte le evidenze scientifiche'

Abbattimento dei mufloni all'Isola del Giglio, le associazioni fanno ... Kodami

Mufloni all’Isola del Giglio, Brambilla: «Fermare subito il massacro, salviamo gli ultimi rimasti» Corriere della Sera

Mufloni Isola del Giglio: ricorso straordinario degli ambientalisti per fermare la strage

GROSSETO – Corsa contro il tempo per fermare il massacro insensato dei mufloni all’Isola del Giglio e salvare i pochi esemplari rimasti. Le associazioni animaliste presentano ricorso straordinario al ...

Sterminio del Muflone del Giglio, le Associazioni diffidano la Regione Toscana: "Si fermi la caccia"

La purezza genetica del muflone come specie è messa in pericolo in questi giorni dalla caccia autorizzata dalla Regione Toscana sull’Isola del Giglio, in violazione degli accordi presi tra Parco e ass ...