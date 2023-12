Europa League: Mourinho,'Tra noi c'è chi gioca superficialmente'

Dura analisi di Josèdopo il pareggio della Roma in Europa League in casa del Servette. "Ci sono giocatori che hanno perso delle opportunità. Aouar Non parlo di lui, parlo di altri ...

Ecco le parole del tecnico giallorosso. La Roma di Mourinho non riesce a guarire dal mal di trasferta. La squadra giallorossa non va oltre il pareggio in casa del Servette, compromettendo quasi ...

La Roma impatta 1-1 col Servette in Europa League. Il pareggio con gli svizzeri è una gioia a metà per Mourinho. I giallorossi, secondo nel girone, sono sì qualificati al prossimo turno, ma rischiano ...