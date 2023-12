Mourinho ne boccia 5 | nuovi scenari di mercato a gennaio | cosa cambia al Fantacalcio

(Di venerdì 1 dicembre 2023)pronto a rivoluzionare la Roma dopo la brutta prestazione contro il Servette. Glidie al. L’ennesimo sfogo che, a, può provocare una vera e propria rivoluzione di. Non è andata giù a Joséla prestazione offerta ieri sera dalla Roma sul campo del Servette. Il pareggio maturato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Altre News in Rete:

Sassuolo - Roma, le probabili formazioni: Mou boccia un titolare - Partite

Mourinho boccia Aouar RomaToday

Roma, Aouar delude ancora: Mourinho lo boccia, può già partire Calciomercato.com

Mourinho boccia Aouar

“Ci sono giocatori che hanno perso delle opportunità” – dichiara Mourinho – “Qualche titolare mi chiede più spazio, ma come faccio se quando poi va in campo gioca così. Deve morire qualcuno per farli ...

E.League: la Roma pareggia col Servette e si qualifica

La Roma ha raggiunto a Ginevra l'obiettivo qualificazione al turno successivo di Europa League con un pareggio col Servette, ma la vittoria dello Slavia Praga sullo Sheriff Tiraspol mette a rischio la ...