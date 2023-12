Morte Emanuela Perinetti | papà Giorgio | Lottava con l' anoressia | si è lasciata spegnere

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Da tempo stava lottando contro l’. Lei si preoccupava per me, e mi diceva che tutto andava bene. I professionisti che la seguivano le piacevano, ma forse lo diceva solo per tranquillizzarmi, perché quello preoccupato ero io”. Così, storico dirigente della Roma e oggi responsabile dell’area tecnica dell’Avellino, ha raccontato alcuni dettagli relativi alla prematuradella figlia, influencer nel mondo del calcio.