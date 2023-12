Morgan risponde di nuovo a Fedez | “Si vede che non ne capisce di musica”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, dopo le parole didurante la diretta di X Factor, è tornato all’attacco con nuove provocazioni. Negli scorsi giorni aveva accusato il cantante e la produzione del programma di fare favoritismi poiché il cantante di una della band in gara, gli Stunt Pilots, in passato aveva collaborato con il produttore di. Il rapper ha così voluto mettere a tacere ogni diceria affermando che nel mondo della, soprattutto se vuoi lavorare nella, è normale entrare in contatto con produttori e altri artisti e che il ...