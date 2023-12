Monza | Palladino | 'Senza Colombo? Devo ancora dire ai ragazzi come giochiamo davanti'

Altre News in Rete:

Formazioni ufficiali Monza - Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori - Il Veggente

Tutto pronto all' U Power Stadium per il fischio d'inizio di- Juventus , che mette in palio punti preziosi per entrambe le formazioni. Siache Allegri dovevano sciogliere alcuni ...

QUI MONZA - I convocati di Palladino per la gara con la Juventus Tutto Juve

Monza: il pallone firmato Palladino e Pessina per il nuovo campo dell'oratorio di Cristo Re Il Cittadino di Monza e Brianza

Palladino a Dazn: “La Juve è camaleontica, ma cercheremo di metterla in difficoltà”

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com Si aspettava che la Juve contro l'Inter si costruisse a 4 "La Juve ...

Monza-Juventus, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Palladino e Allegri per Monza-Juventus ...