Monza-Juventus oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lafa visita alin occasione della quattordicesima giornata di. Alle 20:45 di, venerdì 1° dicembre, la squadra di Raffaele Palladino cercherà risposte incoraggianti e continuità di risultati. Dal 12 maggio in avanti ilha subito solo quattro gol in otto partite casalinghe disputate inA. Un bel test per lache ha vinto quattro delle prime sei trasferte di questo campionato (1N, 1P) e non ottiene cinque successi nelle prime sette partite fuori casa dal 2019/20. Sfida nella sfida ovviamente tra Palladino e Allegri. Il primo è uno dei 12 allenatori ad aver vinto in entrambe le prime due sfide contro lainA, ma nessuno è riuscito a ...