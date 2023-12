Monza-Juve 1-2 | clamoroso Gatti | Allegri la ribalta al fotofinish

(Di venerdì 1 dicembre 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Laritrova una vittoria e lo fa nella maniera più rocambolesca possibile. Segna Rabiot, al 92? pareggia Valentin Carboni ma al 94?firma una clamorosa vittoria.1-2: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 5? Si inserisce McKennie – Colpo di testa dell’americano su una punizione dalla lunga distanza di Nicolussi Caviglia. Tentativo troppo morbido, pallone spizzato sul quale interviene e allontana la difesa lombarda. 9? Rigore per la– Lancio lungo di Kostic, Cambiaso prende posizione su Kyruakopoulos che lo atterra con ...

LIVE TJ - MONZA-JUVENTUS 1-2 - Gatti da primo posto, vittoria al batticuore

53' - La Juve esce coi tre punti dall'U-Power Stadium di Monza, è 2-1 il finale di gara e a decidere il match è Gatti. Ma che colpo il pareggio di Carboni, in un secondo tempo in cui i bianconeri sono ...