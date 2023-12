Monza-Juve 0-1 LIVE | Colombo ci prova in area | grande occasione brianzola

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U-Power Stadium,si affrontano nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 5? Si inserisce McKennie – Colpo di testa dell’americano su una punizione dalla lunga distanza di Nicolussi Caviglia. Tentativo troppo morbido, pallone spizzato sul quale interviene e allontana la difesa lombarda. 9? Rigore per la– Lancio lungo di Kostic, Cambiaso prende posizione su Kyruakopoulos che lo atterra con una vistosa ...