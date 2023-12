Montoro unita dieci anni dopo | le celebrazioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’evento “10 °versario dell’unificazione traInferiore eSuperiore”, in programma domenica 3 dicembre. Il 3 dicembre 2013 è stato istituito il comune di, in provincia di Avellino, mediante la fusione dei comuni contigui diInferiore e diSuperiore. Lo ha sancito la Legge Regionale n.16 dell’11 novembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.63 del 18 novembre 2013è l’unica fusione di comuni in Campania approvata nel 2013. Con tale processo di fusione amministrativa, nel 2013 il numero dei comuni della Campania è diminuito di un’unità, passando da 551 a 550 comuni. Il Comune ha previsto una cerimonia ufficiale il 3 dicembre alle ore 17.00 presso ...