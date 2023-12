Mondiali femminili | il 20% delle giocatrici non ha ancora ricevuto il premio in denaro

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori, ha denunciato come a tre mesi e passa dalla fine del Mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda, il 20% circache hanno partecipato alla rassegna iridata non hailinda parterispettive Federazioni, cifre garantite dalla Fifa alle partecipanti e che vanno da 30.000 dollari per le formazioni eliminate ai gironi a 270.000 dollari per la Spagna che ha alzato la coppa. Sei federazioni su trentadue, per problemi economici, non hanno provvedutoa girare alle calciatrici questi premi inricevuti dalla Fifa, tra questi presenti Nigeria e Giamaica. SportFace.