Modena-Reggiana sabato 02 dicembre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Serie B, 15a giornata: il Catanzaro vince ancora, Palermo k.o.

Stulac (P) Domenica 2 dicembre 2023 Palermo - Catanzaro: ore 14.00 Cosenza - Ternana: ore 14.00 FeralpiSalò - Cittadella: ore 14.00: ore 14.00 Pisa - Cremonese: ore 14.00 Venezia - ...

Domani Modena-Reggiana, Amadei: "Spero di non perdere. Un punto non è tanto, ma va bene" TUTTO mercato WEB

Le probabili formazioni di Modena-Reggiana TuttoReggiana

Febbre da derby: per Modena-Reggiana attesi 15.000 al Braglia

Il giorno del Derby è arrivato. Il Modena sfiderà in casa la Reggiana, in un derby storico. Gara sentita in città. Allo stadio Braglia quasi 15.000 spettatori se si considerano i 7500 biglietti ...

Modena – Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Modena – Reggiana di Sabato 2 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 15° giornata di Serie B MODENA – Sabato 2 ...