Miss Nepal entra nella storia come prima concorrente “taglie forti” di Miss Universo – rivela cosa le hanno detto le persone

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il concorso diè uno dei più prestigiosi tra i concorsi mondiali di bellezza. Giovani donne di tutto il mondo competono per il titolo che ha la capacità di cambiare la loro intera vita. Quest’annoha fatto notizia, non ha vinto ma ha fatto lain un altro modo. Continuate a leggere per saperne di più suci fosse di così unico in lei! Il concorso diha unalunga 71 anni. Quest’anno, tuttavia, il concorso ha visto per lavolta unadi. Laese di 22 anni ha fatto la ...