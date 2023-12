Miopia in crescita | tra effetti aumento distacco retina

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sempre più miopi al mondo, un difetto della vista che colpisce 2,6 miliardi di persone e che porta con sé l'di casi didi, evento grave che è una delle cause più frequenti di perdita della vista. "Dal 2009 al 2016, stando a recenti dati raccolti in Olanda e pubblicati sul 'Jama Ophthalmology', il numero di casi diè cresciuto del 44% e ciò non si può spiegare solo con l’incremento della popolazione, pari al 3%, ma anche con lacontinua dei casi di". Un quadro preoccupante secondo gli esperti che, in occasione dell’11esimo congresso internazionale FloIcoor, aperto ieri a Roma con il patrocinio di Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, hanno lanciato l’allarme: "occorre prevenire ...