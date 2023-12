Minorenne violentata dal suo ex | amici restavano a guardare

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Una ragazzinaè statadal suo ex nella peggiore maniera possibile Glidi lui non sono intervenuti eIl tutto si è verificato poco più di un anno fa. Precisamente alla vigilia di Natale del 2022 quando una ragazzinaha vissuto dei momenti da incubo e che difficilmente potrà mai dimenticare. Il tutto si è verificato in provincia di Verona. A riportare la notizia ci ha pensato direttamente il ‘Corriere Veneto‘. A denunciare l’accaduto, appunto, la vittima di 16 anni. Dito puntato contro il suo ex fidanzato e, soprattutto, a tre dei suoi(età compresa tra i 16 ed i 20 anni). Violenza donna (Pixabay Foto) Notizie.comLe accuse nei confronti dei giovani sono inevitabilmente gravi visto che si parla di violenza ...