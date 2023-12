Milano | l’inchiesta sull’inferno del Cpr di via Corelli | «Cibo avariato e migranti malati non curati»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Camere sporche, bagni in condizioni vergognose, emaleodorante,e scaduto. Sono queste le pessime condizioni in cui versavano le personepresenti nel Cpr (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di viadie per cui la procura diha disposto ed effettuato un’ispezione oggi 1 dicembre. Sono state così svolte perquisizioni e acquisizioni di documenti della struttura che è finalizzata a ospitare persone straniere senza permesso di soggiorno o destinatari di un provvedimento di espulsione e in attesa di essere rimpatriati.ipotizza i reati di frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta a carico degli amministratori della società che lo gestisce. Sono partite anche le ...