Milan | quando rientra Leao? C’è la data…

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Rafacontinua a lavorare a parte per risolvere il problema muscolare alla coscia destra. La prossima settimana, lunedì, il portoghese si sottoporrà a una nuova risonanza magnetica attraverso la quale si capirà l’effettivo stato di guarigione della lesione di primo grado al flessore. Se arriverà il semaforo verde dello staff medico, i preparatori delimposteranno per il giocatore un programma di riatletizzazione e solo successivamente verrà nuovamente aggregato al gruppo.quindi? Dal via libera dei medici, potrebbe tornare a giocare nel giro di pochi giorni. Lo ha spiegato Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di-Frosinone: lo staff tecnico farà «di tutto per recuperarlo per l’Atalanta», avversaria dei rossoneri in campionato sabato 9 ...