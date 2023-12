Milan | Pioli | «Parole Maldini? Non mi sento solo | su Cardinale…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ledi Stefano, allenatore del, in vista della sfida di Serie A contro il Frosinone. I dettagli Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Frosinone.– «? Nessun commento su gran parte dell’intervista. A Paolo e a Massara sarò sempre riconoscente, ma ora non posso che buttare tutto quello che ho nel presente, per motivare i miei giocatori e provare a vincere la partita di domani. Grazie, grazie Massara, ma io non sonoe sono stato sempre sostenuto dal club. Cardinale? È stato un incontro molto positivo e molto costruttivo: sicuramente è uno stimolo in più per il mio lavoro e per il lavoro della squadra». CONTINUA A LEGGERE SU ...