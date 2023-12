Milan | Maldini | «Scaroni? Il Milan merita un presidente che pensi alla squadra»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le parole di Paolo, leggenda ed ex dirigente del, sei mesi dopo il suo licenziamento dai rossoneri A sei mesi dal suo licenziamento al, Paolotorna a parlare e lo fa dalle colonne de La Repubblica. Di seguito le sue parole. LICENZIAMENTO – «Gerry Cardinale mi disse che io e Massara eravamo licenziati. Gli chiesi perché e lui mi parlò di cattivi rapporti con l’ad Furlani. Allora io gli dissi: ti ho mai chiamato per lamentarmi di lui? Mai. Ci fu anche una sua battuta sulla semifinale persa con l’Inter, ma le motivazioni mi sembrarono un tantino deboli. Le cosiddette assumptions, gli obiettivi stagionali, erano: eliminazione ai gironi di Champions, un turno passato in Europa League, qualificazioneChampions successiva. La semifinale ...