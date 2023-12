Milan | Maldini attacca il club Pioli | “Non sono solo”

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – "L'incontro con Gerry Cardinale? E' stato positivo e costruttivo. E' uno stimolo in più per il mio lavoro e per quello della squadra". Lo ha detto il tecnico del, Stefano, dopo l'incontro con Gerry Cardinale, proprietario del, in seguito alla sconfitta contro il Borussia Dortmund, che lascia pochissime speranze di