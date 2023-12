Milan | Maldini a ‘Repubblica’ | “Scaroni lasciava lo stadio in anticipo Rispettate la storia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Paolotorna a parlare in un’intervista a Repubblica. A quasi sei mesi di distanza dall’addio al, la leggenda rossonera ne ha per tutti. Da Gerry Cardinale (“Voleva che vincessi la Champions, ma aveva già deciso di mandarmi via”) fino a(“In prima fila per lo scudetto, ma lo vedevo spesso lasciare loinquando le cose non andavano bene”). Secondo“ci sono persone che sono di passaggio in istituzioni come il, nel mondo dei club di calcio di profilo internazionale, e che non hanno un reale rispetto della sua identità e della sua– spiega a Repubblica -. Spesso sono manager che vengono a lavorare in un grande club di grande prestigio e popolarità anche per migliorare il proprio curriculum e poi ...