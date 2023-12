Milan-Frosinone | ultima occasione per Jovic?

(Di venerdì 1 dicembre 2023)-Fiorentina poteva essere una grandeper Luka; grandecome quella sprecata dall’attaccante serbo al minuto 75 da solo davanti al portiere viola Terracciano. La sua conclusione non del tutto convinta di sinistro, su imbucata di Theo Hernandez, ha incocciato sul piede del portiere della Fiorentina venendo respinta e facendo a dir poco mugugnare il pubblico di San Siro. E forse è proprio questa mancanza di cattiveria e convinzione a caratterizzare l’esperienza rossonera diin questa prima parte della stagione dove le prestazioni del serbo sono state sempre decisamente al di sotto della sufficienza. Insomma, il ricordo dell’attaccante che fu ormai quasi tre anni fa nell’esperienza all’Eintracht di Francoforte sembra ormai proprio sbiadito. Al ...

