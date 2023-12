Milan-Frosinone | Sky | Pioli ha provato Theo Hernandez come difensore centrale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In vista di, nelle ultime prove tattiche pre match Stefanoavrebbecon insistenzanel ruolo didi sinistra. Il giovane classe 2005 Davide Bartesaghi sembra inoltre favorito su Florenzi nel ruolo di terzino sinistro. Rimanealternativa l’opzione Simic. È questo quanto riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport. SportFace.

