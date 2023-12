Milan-Frosinone | Pioli ha provato Theo Hernandez al centro della difesa

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In vista diil tecnico rossonero Stefanoavrebbecome centrale di

Altre News in Rete:

DIRETTA Serie A, Monza - Juventus 0 - 0 | Si comincia! LIVE

AllegriCLASSIFICA SERIE A: Inter 32 punti; Juventus 30;26; Napoli 24; Bologna e Roma 21; Atalanta 20 e Fiorentina 20; Monza e18; Lazio 17; Torino 16; Sassuolo e Lecce 15; Genoa 14; ...

Milan Frosinone, non solo Simic: l'ultima idea di Pioli per la difesa Milan News 24

Calciomercato Milan, obiettivo difensore: Gabbia potrebbe tornare, Kiwior l'alternativa

Da una parte l'emergenza al centro della difesa a partire dalla sfida al Frosinone, dall'altra il ricorso al mercato di gennaio per tamponare le tante assenze. Non mancano le difficoltà in rosa al ...

Milan, Premier, Sinner e Nadal: le ultimissime

Pioli ha incontrato Cardinale dopo il tonfo in Champions. Reclamo dell'Aston Villa alla Uefa. Nuovo primato per il tennista altoatesino. Lo spagnolo pronto a tornare in campo ...