Milan-Frosinone | il cammino dei ciociari in questa stagione

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ilallenato da Eusebio di Francesco è sicuramente, insieme al Bologna, la sorpresa diprima parte diin Serie A. La compagine ciociara, prossima avversaria del, gioca un calcio piacevole e vario con alcuni interpreti che stanno letteralmente sbocciando grazie anche all’ottima guida tecnica di un rilanciato Di Francesco. In questo campionato ilvanta finora 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte con un bottino di ben 18 punti in 13 giornate; sicuramente una media ottima per una tranquillissima salvezza. Eppure laera iniziata con una sconfitta casalinga in rimonta contro il Napoli campione d’Italia per 2-1 prima dei sorprendenti primi tre punti in classifica conquistati la settimana successiva con il 2-1 casalingo contro una big come ...