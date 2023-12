Milan-Frosinone | gratis e a pagamento | dove vederla in diretta tv

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Archiviato il ko in Champions League contro il Borussia Dortmund, ildi Stefano Pioli cerca riscatto in campionato. Calabria e compagni sono attesi da una nuova prova a San Siro, in programma domani sera, sabato 2 dicembre, alle ore 20.45: sul verde dello Stadio Giuseppe Meazza arriva il neopromosso, allenato da Eusebio Di Francesco. Il match sarà trasmesso incontemporanea da Sky Sport e DAZN, ae in abbonamento. Sarà possibile seguiresolamente attraverso uno dei play-by-play testuali disponibili sul web (come quello offerto dal portale della Gazzetta dello Sport) o sintonizzandosi sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio Uno. Su DAZNverrà raccontata dalle ...