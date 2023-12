Milan | Bennacer | “L’infortunio ha segnato una svolta nella mia carriera”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ismael, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo lungo infortunio

Altre News in Rete:

Milan e Frosinone, parlano i presenti: a San Siro una sfida ad alta tensione

Scelte obbligate per ilPioli dovrà fare di necessità virtù. In difesa lancerà il classe 2005 ... Recupera per la panchina. Parlano i presenti. Salva / Stampa

Milan-Frosinone, in panchina torna Bennacer. Un punto di domanda al centro della difesa La Gazzetta dello Sport

Milan, una luce nel buio: Bennacer verso la convocazione col Frosinone - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan-Frosinone, probabili formazioni: per Pioli un ritorno eccellente

E i nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta del Maradona contro il Napoli. Contro il Frosinone, il Milan festeggia al ritorno tra i convocati di Ismael Bennacer. “See you at San Siro tomorrow ...

Infortunati Milan: chi può rientrare in vista di Frosinone e Atalanta

Il Milan deve fare i conti con tanti infortunati. Ecco chi potrebbe tornare a disposizione tra Frosinone e Atalanta Di nuovo in campo Il Milan deve fare i conti con tanti infortunati. Ecco chi potreb ...