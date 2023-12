Meteo nel weekend | neve | pioggia e vortice polare su tutta Italia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Temperature in ribasso,, ma anche caldo contraddistingueranno ildi questa settimana, soprattutto il. Nei prossimi giorni saranno infatti previsteal Nord, in montagna prima e a partire da lunedì anche in Pianura Padana, e al contrario sole e temperature sopra la media al Centro-Sud. Le previsioni degli esperti per oggi L'articolo proviene da Il Difforme.

