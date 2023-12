Altre News in Rete:

Messi: 'È vero, ero arrabbiato con Lewandowski. Ci ero rimasto male perché '

Quest'ultimo non avrebbe gradito l'assegnazione del premio all'argentino, rilasciando in seguito delle dichiarazioni controverse sul discorso tenuto dallo stesso, accusato di non essere sincero:...

Messi: “È vero, ero arrabbiato con Lewandowski. Ci ero rimasto ... ItaSportPress

Leo Messi e la moglie Antonela vicini al divorzio Io Donna

Messi: “È vero, ero arrabbiato con Lewandowski. Ci ero rimasto male perché…”

Lionel Messi è tornato a parlare di quanto accaduto tra lui e Robert Lewandowski nella scorsa Coppa del Mondo. Nel documentario "Campeones, un año después", la Pulga ha commentato il suo atteggiamento ...

Bomba assurda su Leo Messi: esplode lo scandalo

Si parla di un episodio molto grave accaduto nella vita privata di Leo Messi. La situazione genera milioni di clic sul web ed è clamorosa ...