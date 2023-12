Mercato libero | Schlein arranca | “Votammo sì | è vero | ma da allora è cambiato il mondo”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Cerca di riparare, si arrampica sulle parole ben distillate, ma la pezza è peggiore del buco. Elly, linguaggio prolisso a tratti contorto, prova a spiegare lo scivolone sullo stop altutelato dell’energia. Quando il Pd votò a favore erano altri tempi, questo in sostanza il ragionamento fatto nel lungo colloquio con Annnalisa Cuzzocrea per la Stampa.tutelato,ammette però… Quella che la segretaria del Pd chiama “tassa Meloni sulle famiglie” è, in realtà, una legge votata dai dem con il governo Draghi, come in questi giorni ha ricordato più volte il centrodestra. Un vincolo che il governo Meloni ha ereditato. “È un argomento che non sta in piedi. Chiediamo da tempo la proroga deltutelato luce e gas che coinvolge 10 milioni di utenze”, risponde la segretaria dem. ...