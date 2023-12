Mense scolastiche | l’Italia a due facce | così il diritto al pasto e la qualità cambiano lungo la penisola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Al comprensivo “Montaldo” di Genova è sciopero contro la mensa della scuola perché nei piatti dei bambini sono stati trovati “capelli e altri oggetti di origine non chiara”. Alla primaria di Fontaneto sono spuntati dei vermiciattoli nella minestra. Due storie che rappresentano il paradigma di unche in Italia ha molte ombre. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX alle elementari “Da Passano”, nel capoluogo ligure, i genitori sono arrivati al punto di fare una segnalazione all’Asl e ai Nas. Nel frattempo, 180 bambini stanno portando il pranzo da casa perché le famiglie non ne vogliono più sapere. Una guerra tra genitori e Comune che si è difeso parlando di “contaminazione ambientale”: “La situazione – ha spiegato l’assessorato al quotidiano di Genova – è del tutto sotto controllo e non abbiamo riscontrato nessuna anomalia, ma stiamo valutando la messa in opera ...