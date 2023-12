Meloni | Sicurezza alimentare priorità nostra politica estera

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Dubai, 01 dicembre 2023 "Il sistemaitaliano è tra i più avanzati e conosciuti in tutto il mondo, penso ad esempio ai principi della dieta mediterranea che non appartengono solo all'Italia e al Mediterraneo, ma appartengono a tutto il mondo. Siamo consapevoli di quanto il nostro know how sia prezioso anche per gli altri: laper tutti è anche una dellestrategiche della". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla Cop 28 di Dubai. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev