Meloni-Erdogan a Cop28 | incontro cruciale per la crisi di Gaza Israele nel mirino turco

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Diplomazie a lavoro per la pace in Medio Oriente. Nell'ambito dellain corso a Dubai, il premier Giorgiaha partecipato a un significativodiplomatico con il presidenteRecep Tayyip. L'ha registrato la soddisfazione per le relazioni bilaterali e la costante crescita dei legami economici in vari settori tra i due Paesi. Un puntodella discussione è stato rappresentato dagli sviluppi recenti nelladia causa del conflitto trae Hamas.Palazzo Chigi, ha riportato che entrambi i leader hanno ribadito il loro impegno a contribuire alla sicurezza e alla stabilità della Striscia. Hanno sottolineato l'importanza di avviare immediatamente un lavoro per una ...