Meloni al Tg Poste | “Ho smentito tutti i pronostici Intendo smentirne ancora molti” video

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il Presidente del Consiglio Giorgiaha rilasciato un’intervista in esclusiva al TG, nella quale ha tracciato un bilancio del suo primo anno di attività. Ha espresso tutto il suo apprezzamento per il ruolo e le attività diItaliane nel Paese: dal progetto Polis alla prima piattaforma online per il made in Italy nel mondo.è “un’eccellenza del nostro Paese. Ne sono fiera”. Un colloquio a tutto tondo, dai contenuti politici ed umani importanti. Delusioni, soddisfazioni, aspettative. “Io sono stata sottovalutata tutta la vita. Può essere un vantaggio”- risponde il premier alla domanda specifica sul fatto di essere la prima donna presidente delo Consiglio .”Capita a molte donne, può essere un vantaggio. Perché, quando vieni sottovalutato puoi solamente stupire. A noi capita ...