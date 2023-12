Meg Ryan su chi la critica per la chirurgia estetica | “Non vale la pena prestare loro attenzione”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Meg, 62 anni, ha rilasciato un’intervista a Glamour nella quale ha risposto ai commenti di alcuni fan che l’hannota per essere diventata “irriconoscibile”. Da tempo, infatti, l’attrice riceve critiche circa gli interventi diche, secondo alcuni, avrebbe effettuato. “Non posso prestargli. Non posso proprio. Non nela”, ha detto alle pagine del giornale. “Ovviamente questa cosa ferisce i sentimenti delle persone, ma ci sono molte altre cose interessanti a cui pensare. La meschinità e l’odio sono semplicemente stupidi”. Vi raccomandiamo... Jennifer Lawrence smentisce le voci ...