Medjedovic | Next Gen in finale sulle spalle dei giganti

Il ventenne Hamad Medjedovic, finalista alle Next Gen ATP Finals presented by NEOM, è cresciuto con grandi modelli. Novak Djokovic, il campione Slam più titolato di sempre, vincitore da record per ...

Next Gen ATP Finals, Stricker si ritira dopo un set: Medjedovic va in finale

Non il miglior epilogo per un match che avrebbe potuto regalare davvero tanto spettacolo: saranno Medjedovic e Fils a giocarsi il titolo ...