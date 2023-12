Medicina riproduttiva | chirurghi campani e lucani a confronto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl mese di dicembre si apre con due convegni di notevole rilevanza medico-scientifica, organizzati dai professionisti dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, che si terranno in contemporanea in sedi diverse e che tratteranno argomenti differenti. Nell’aula magna della Città ospedaliera (Avellino, Contrada Amoretta, primo piano, settore B), dalle ore 14 alle 18 di oggi, e dalle ore 9 alle 15 di sabato 2 dicembre, si ritroveranno al tavolo specialistidi riconosciuta fama provenienti da tutta Italia per redigere una proposta di protocollo per il trattamento delle deiscenze post-operatorie da adottare ina e in Basilicata. Questo è infatti l’obiettivo principale del convegno coordinato da Vincenzo Landolfi, Gennaro Maurizio Buonanno e Giancarlo Pacifico, direttori dell’Unità operativa ...